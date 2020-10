Si aggravano le condizioni della Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, nel cuore del centro storico di Maenza: in particolare, a margine di un sopralluogo effettuato nel corso del pomeriggio di oggi dai vigili del fuoco, è emerso un peggioramento della situazione già delicata dell'edificio di culto, che potrebbe pregiudicare la sicurezza dei fedeli e la celebrazione in tranquillità delle varie funzioni liturgiche.

Di conseguenza, il sindaco Claudio Sperduti ha fatto sapere, tramite i canali social del Comune, che in attesa della formale comunicazione del Comando dei vigili del fuoco emetterà una ordinanza di chiusura totale della storica Chiesa maentina fino alla risoluzione dei problemi evidenziati.

«Come già comunicato dal parroco don Alessandro - ha aggiunto Sperduti - tutte le celebrazioni di Messe feriali e festive e di battesimi, matrimoni e funerali si svolgeranno presso la Chiesa di Santa Reparata. Faccio mie le parole di don Alessandro 'invitando la popolazione a pregare, rimboccarci le maniche e lavorare, ciascuno nel proprio compito, per riavere la nostra bella Chiesa parrocchiale nel suo antico splendore'».