Arrivano aggiornamenti rispetto all'evoluzione dei contagi da Coronavirus sul territorio di Lariano.

Nel corso del pomeriggio, infatti, il sindaco Maurizio Caliciotti ha diffuso un aggiornamento rispetto ai nuovi casi, visto che sono stati registrati altri quattro contagi. In totale, dunque, le persone positive al Covid-19 sono sette, con cinque persone che si trovano in isolamento domiciliare e due che sono ricoverate. Fra le persone in quarantena, quattro fanno parte dello stesso nucleo familiare.

In più, ci sono nove persone in isolamento precauzionale.

«Tuteliamo la nostra salute e quella dei nostri cari - ha spiegato il sindaco -, indossando la mascherina anche nei luoghi all'aperto, lavando spesso le mani e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro».

In totale, dunque, i casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sono diventati 73; tra questi, oltre ai sette positivi attuali, ci sono 55 guariti e 11 deceduti.