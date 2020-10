Oltre ai tre casi riportati nel bollettino della Asl pontina, a Cori c'è un quarto caso di Coronavirus registrato nelle ultime ore.

Lo ha annunciato il sindaco Mauro De Lillis, che ha spiegato come si tratti di uno studente della scuola media della città.

"La classe interessata, in attesa del provvedimento ufficiale della Asl - ha fatto sapere il sindaco -, da domani è da considerarsi in quarantena. Domani, di concerto con la dirigenza dell'Istituto Comprensivo Cesare Chiominto, emetterò ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici. La chiusura interesserà i giorni da venerdì 16 ottobre a lunedì 19 ottobre per sanificazione straordinaria. Comunico altresì che le persone messe in quarantena dalla Asl devono rispettare assolutamente l'isolamento per non incorrere in sanzioni. È questo un momento particolare per la città - ha concluso il sindaco -, tutti devono dare il proprio contributo con comportamenti responsabili".