È stato necessario l'intervento della Polizia Stradale ieri mattina per sbloccare il traffico congestionato nella zona di Borgo Piave durante i lavori di rifacimento del manto stradale della statale Pontina. La buona notizia, ovvero la stesura del nuovo asfalto, si era trasformata ben presto in una situazione problematica perché la società appaltatrice del gestore Anas, al momento di lavorare sulla rampa della corsia nord che supera lo svincolo di Borgo Piave, aveva pensato bene di chiudere la Pontina e deviare il traffico all'interno del borgo, di fatto congestionando la rotatoria all'ingresso di Latina. Con le pattuglie della Stradale è intervenuto personalmente il vice questore aggiunto Gian Luca Porroni per trovare una soluzione: è stato chiesto all'impresa di modificare lo svolgimento dei lavori di stesura dell'asfalto, così come avevano consigliato i poliziotti quando erano stati interpellati per le autorizzazioni del caso, affinché si evitassero chiusure della Pontina negli orari di punta, come successo ieri mattina, praticando restringimenti laddove la corsia di marcia è abbastanza larga per consentire il passaggio dei veicoli, lavorando una metà per volta. Stessa cosa per un intervento di sfalcio trovato più a nord: gli agenti hanno chiesto che venisse svolto in un momento di traffico meno intenso.