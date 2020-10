Incendio questa mattina in un appartamento di Ardea, dove è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Pomezia. Le operazioni di spegnimento sono risultate difficoltose visto che nei locali della struttura, oltre agli arredi, vi era presenza di materiale di natura varia. Nessuna persona è rimasta coinvolta, i soccorritori hanno provveduto ad estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza la struttura. Sul posto anche le forze dell'ordine ed il 118.

