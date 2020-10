Si evolve la situazione legata all'emergenza Coronavirus sul territorio di Lanuvio.

Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, il sindaco Luigi Galieti ha fatto sapere che ci sono altri due casi di positività al Covid-19, ma si registra anche la guarigione di due persone.

«Tutti gli ospedalizzati sono stati dimessi - ha commentato il sindaco -. Attualmente, dunque, abbiamo 20 positivi in quarantena nel proprio domicilio. Il conteggio, come ripeto, potrebbe non essere reale in quanto i dati trasmessi dalla Asl (vista la grande mole di lavoro) spesso presentano delle incongruenze che stiamo cercando di rettificare incrociando altri dati in nostro possesso verificando caso per caso».