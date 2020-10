Ventotto nuovi casi, dodici guariti e un numero complessivo di persone che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia a oggi salito a 224.

Sono questi i dati dell'emergenza Coronavirus aggiornati oggi a distanza di sei giorni dall'ultima rilevazione.

In particolare, il sindaco Orlando Pocci ha fatto sapere che le persone attualmente positive al Coronavirus in città sono 68, con tre di loro che sono ricoverate e tutte le altre poste in quarantena.

In sei giorni, come detto, in 12 si sono negativizzati, ma altre 28 persone hanno contratto il virus; invariato, invece, il numero dei defunti, che sono sempre sette.

«I dati dell'epidemia a Velletri registrano un significativo aumento coerente con la crescita nazionale - ha affermato il sindaco -. Resta limitato il numero dei ricoverati che sono tre, mentre l'aumento dei casi totali è significativo così come quello delle persone attualmente positive e di quanti sono costretti in contumacia».