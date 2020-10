Stop alle lezioni nella sezione quarta C del Liceo scientifico Alberti di Marina di Minturno. Uno studente infatti è risultato positivo al Covid come confermato dalla Asl. La notizia è stata ufficializzata dal sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli che ha sottolineato che come previsto dalle procedure sanitarie sono stati posti in quarantena i 22 compagni di classe e 14 professori. Ciò sino alla effettuazione del tampone.

La Asl, in collaborazione col Comune, sta organizzando un drive test per sabato prossimo presso le Sieci di Scauri nel corso del quale saranno effettuati ibtamponi sia ai ragazzi della classe del liceo Alberti sia a quelli della scuola elementare Balbo di Scauri, chiusa l'altro ieri per la positività di una collaboratrice scolastica . Le lezioni nelle altre classi del liceo Alberti si sono svolte regolarmente