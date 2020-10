Ancora una crescita di persone positive al Coronavirus nella città di Anzio: nel corso del pomeriggio, infatti, dal Comune hanno reso noto che a oggi hanno a che fare con il Covid-19 83 individui.

Nello specifico, in base a quanto comunicato dalla Asl Roma 6, nelle ultime 24 ore sono stati registrati sei nuovi casi e due guarigioni: tra gli 83 positivi, dunque, ci sono 10 individui ricoverati in ospedale e 73 persone in isolamento domiciliare.

«Si invita la cittadinanza a rispettare tutte le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus - ha ricordato ancora il sindaco Candido De Angelis -. Indossate la mascherina e rispettate tutte le direttive».