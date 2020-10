Scende a 126 il numero dei cittadini di Aprilia attualmente positivi al Coronavirus, grazie alla guarigione di decine di persone negli ultimi giorni. A confermarlo sono i dati dell'Asl di Latina condivisi con il Comune di Aprilia. Proseguono invece i test presso la postazione drive in di Campoverde: nella giornata odierna sono stati 115 i tamponi effettuati, 89 rapidi e 26 molecolari.

L'allarme maggiore in questo momento arriva invece dalle scuole, visto che in totale si registrano ben 14 classi in isolamento tra scuole dell'infanzia e scuole primarie del territorio. "Prosegue l'impegno delle autorità sanitarie nell'attività di testing della popolazione apriliana – commenta il Sindaco Antonio Terra – mentre allo stato attuale sono 14 le classi in isolamento negli istituti della Città: 4 nell'IC G. Orzini, 2 all'IC A. Gramsci, 5 nell'IC A. Toscanini, una nell'IC G. Matteotti e 2 nell'IC Menotti Garibaldi. In tutte le scuole il Comune ha provveduto a sanificare i locali in modo tempestivo, per consentire agli alunni che non devono scontare il periodo di quarantena di svolgere regolarmente le attività didattiche".

Ripartirà invece, dalla mezzanotte di oggi, l'attività sanitaria della Casa di Cura Città di Aprilia, sospesa la scorsa settimana dopo che erano stati riscontrati casi di positività tra alcuni operatori. La ASL di Latina infatti ha terminato l'attività di testing tra i dipendenti della struttura.