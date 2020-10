In totale, dunque, i casi registrati dall'inizio della pandemia a oggi sono diventati 2.911; fra questi, ci sono 142 deceduti, 1.438 guariti e 1.331 attualmente positivi.

Si tratta, fra gli altri, di ventotto casi con link familiare o che risultano essere contatti di un caso già noto. Per il resto sono in corso le indagini epidemiologiche.

Continua a salire la curva dei contagi nei territori a sud della Capitale d'Italia. In particolare, con un incremento decisamente più elevato rispetto ai giorni scorsi, oggi fra i Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale d'Italia sono stati registrati 74 nuovi contagi da Covid-19.

