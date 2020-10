Anche oggi i nuovi casi di Coronavirus sono in aumento. In particolare, il bollettino del ministero della Salute ha riportato 8.804 contagi, ossia 1.472 in più rispetto all'incremento di ieri, che era stato di 7.732 contagi. Il dato arriva a margine di oltre 162tamponi effettuati, ossia 10mila in più rispetto a quelli eseguiti nelle 24 ore precedenti.

In totale, dunque, dall'inizio della pandemia a oggi si registrano 381.602 contagi: in questo conteggio, sono inclusi i 99.266 individui attualmente positivi al Covid-19. 586 di loro sono in Terapia intensiva, 5.796 sono ricoverati con sintomi e i restanti 92.884 sono in isolamento domiciliare.

I decessi registrati "con" il Coronavirus in sole 24 ore sono invece 83, ossia quasi il doppio dei 43 contati ieri: in totale, dunque, le vittime della pandemia raggiungono quota 36.372.

Infine, il dato sui guariti: sono 1.899 in più rispetto a ieri, per un totale di 245.964 negativizzati.