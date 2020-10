Giornata intensa, quella di oggi, per la polizia locale di Ardea - guidata dal comandante Sergio Ierace -, ma anche per la protezione civile e per i vigili del fuoco.

A causa del forte vento delle scorse ore, infatti, non sono mancate alcune problematiche.

Ad esempio, in via Lavinia la Municipale ha eseguito i rilievi tecnici successivi al crollo di un tetto, con i detriti che sono finiti sulle auto in sosta.

In via Forlì e via Firenze, invece, la protezione civile ha collaborato nella rimozione dei rami caduti, mentre nel pomeriggio gli interventi sono stati conclusi grazie all'aiuto di una azienda agricola della zona.

Infine, in via Pontina Vecchia la polizia locale e i vigili del fuoco sono stati aiutati da due veicoli della Viabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale, con gli operai che hanno ripristinato e delimitato l'area interessata dalle problematiche.