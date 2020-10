Ha abusato di due bambine piccole che hanno 9 e 11 anni. Rischia di andare a processo un uomo di 78 anni residente a Latina che deve rispondere di una accusa che pesa come un macigno: violenza sessuale aggravata. Il primo episodio è avvenuto nell'estate del 2018 quando ha toccato le parti intime ad una bambina e in un secondo momento ha chiesto una prestazione sessuale; l'altro capo di imputazione riguarda invece un fatto avvenuto un anno prima, quando aveva dato un bacio sulle labbra ad un'altra bambina, anche lei una vicina di casa. La delicata indagine è stata condotta dal pubblico ministero Daria Monsurrò e tra le fonti di prova che sono state raccolte c'è un verbale di denuncia - querela che risale al settembre del 2018 della Squadra Mobile di Latina e una annotazione di servizio.

Nell'inchiesta è finita la denuncia della mamma di una bambina con un ritardo cognitivo che si è insospettita dopo che tra i condomini del suo palazzo, hanno iniziato a girare delle strane voci che indirizzavano al 78enne, si trattava di un coinquilino che aveva un atteggiamento particolare nei confronti di una bambina. In un primo momento la donna non ha dato particolare risalto e peso a quelle che sembravano delle chiacchere ma poi sono emersi altri particolari.

L'anziano a quanto pare e come è riportato nella denuncia, vedeva il fondoschiena della piccola e le mandava dei baci. La mamma ha cercato con molta discrezione - una volta che i sospetti sono diventati sempre più concreti - cosa fosse accaduto e alla fine la figlia le ha detto che in una occasione l'uomo si è spogliato e ha chiesto una prestazione sessuale, quando la bambina è stata davanti la casa del 78enne che aveva la porta aperta e proprio in quella circostanza si è abbassato i pantaloni. La parte offesa che ha un ritardo cognitivo in una circostanza mentre era a casa si era all'improvviso denudata e proprio questo episodio (prima della denuncia) aveva fatto scattare un allarme portando la mamma a ricollegare una serie di episodi, fino a quando non è venuta fuori la verità quando la donna con molta delicatezza ha parlato con la figlia.