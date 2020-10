Il CrLazio ha ufficializzato i rinvii di alcune gare che riguardano società dilettantistiche della nostra provincia, tra le quali c'è anche Castelforte-Pro Calcio Cori, gara valida per il girone provinciale della Prima categoria. La decisione è stata presa dal Comitato regionale del Lazio dopo la positività riscontrata dalla Asl di 10 tamponi effettuati ai calciatori della formazione di Cori. In Eccellenza non si giocherà Pro Cisterna-Ferentino: la formazione biancoazzurra aveva già saltato la gara di domenica scorsa contro il Pontinia per la positività di un proprio calciatore e di un membro dello staff. In Promozione non giocheranno il Cos Latina, contro l'Isola Liri, e i Borghi Riuniti, la gara era in programma contro il Guarcino: in entrambi i casi i contagi da SarsCov2 riscontrati riguardano le due formazioni ciociare. Tutte le gare sono state rinviate a data da destinarsi.

Manca solo l' ufficialità, ma anche la gara tra Formia ed Fc Matese, valevole per campionato nazionale Juniores ed in programma domani pomeriggio a Maranola, sta per per essere rinviata. L'entourage biancazzurro è infatti venuto a conoscenza di alcuni problemi legati al Covid in seno al Gladiator (squadra che i giovani formiani hanno affrontato sabato scorso nella giornata d'esordio), e dopo aver sottoposto al tampone i suoi tesserati, si sono riscontrati due casi di positività tra i propri atleti (immediatamente collocati in quarantena). Con la sua prima squadra, il Gladiator ha già visto rinviare due partite del campionato di serie D.