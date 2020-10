Sono stati disposti scaglionamenti in ordine alfabetico per evitare assembramenti al drive test che è stato organizzato per domani presso il piazzale dell'ex Sieci a Scauri. La comunicazione è stata data dal sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli il quale ha ricordato che ai test potranno accedere gli alunni del plesso Balbo di Scauri individuati dalle autorità sanitarie, gli alunni e i docenti del liceo scientifico Alberti di Marina di Minturno

Si inizierà alle dieci in ordine alfabetico e si andrà avanti sino al tardo pomeriggio. Le persone che dovranno sottoporsi al test dovranno esibire i documenti di identità la tessera sanitaria e le liberatorie aitirizzative di chi ha la potesosui minori da sottoporre al test. Tutti gli alunni e i docenti interessati è obbligatorio sottoporsi al test per poter rientrare a scuola. Infatti non avranno valore i test elaborati da laboratori privati .