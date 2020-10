Altri due casi positivi al Coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore nel territorio comunale di Nettuno. A renderlo noto, con un comunicazione che anticipa il bollettino della Asl Roma 6, è il sindaco Alessandro Coppola. Entrambi i casi sono collegati a cluster già noti e sono posti in isolamento domiciliare. Gli attualmente sono ventinove, nessuno dei quali ricoverato.

Migliora invece la situazione ad Anzio, dove i cittadini attualmente positivi, in base alle comunicazioni dell'Asl Roma 6, sono diminuiti a 79, con quattro persone guarite e nessun nuovo caso registrato nelle ultime 24 ore. (9 ricoverati in ospedale e 70 in isolamento domiciliare).