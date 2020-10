Altri 7 casi positivi dei quali uno ricoverato. Attualmente 27 Positivi totali (aumentano sempre di più i sintomatici): 26 in quarantena nel proprio domicilio ed 1 ricoverato in ospedale.

Il conteggio, potrebbe non essere reale in quanto i dati trasmessi dalla Asl (vista la grande mole di lavoro) spesso presentano delle incongruenze che stiamo cercando di rettificare incrociando altri dati in nostro possesso verificando caso per caso.