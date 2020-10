Traffico bloccato al momento lungo la via Pontina in direzione nord. Un incidente autonomo che ha portato la giovane conducente della vettura in ospedale, avvenuto al km 50 della 148, sta attualmente bloccando i mezzi diretti verso la capitale.

Sul posto per effettuare i rilievi sono giunti gli agenti della polizia stradale di Aprilia. Poco prima erano arrivati anche gli uomini del 118 che hanno soccorso la giovane automobilista.

E l'hanno trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina. L'incidente ha visto la vettura andare in testacoda e finire sopra il guard rail laterale destro contromano, non avrebbe coinvolto altri mezzi.