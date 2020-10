I Carabinieri di Aprilia avrebbero già identificato l'autore del pestaggio, un coetaneo della vittima, e stanno cercando di venire a capo del movente. In queste ore sarà ascoltato anche il 14enne ricoverato e, a quanto sembra, l'autore dell'aggressione potrebbe non aver agito da solo.

Trasferito al pronto soccorso dell'ospedale dei Castelli - la clinica Città di Aprilia era ancora chiusa - è stato poi ricoverato presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma dove i medici stavano valutando un intervento chirurgico per le lesioni e le fratture riportate, in particolare, al volto e all'occhio sinistro.

