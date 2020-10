Nella giornata di giovedì, a Latina, i carabinieri della Sezione Radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio, denunciavano in stato libertà per il reato di "possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso" una donna ed un uomo, entrambi di 42 anni.

I predetti venivano notati aggirarsi con fare sospetto intorno ad alcune autovetture in sosta e, a seguito di perquisizione del motociclo a loro in uso, rinvenivano occultati nel vano sottosella arnesi atti allo scasso, in particolare 2 cacciaviti di grossa dimensione di cui uno senza manico ed una forbice cesoia.

Nel medesimo contesto operativo, i militari operanti eseguivano perquisizione personale confronti dell'uomo rinvenendo, occultato all'interno del giubbotto, un involucro contenente grammi 1.80 di sostanza stupefacente tipo "marijuana" segnalandolo quindi anche all'autorità amministrativa.