Nella giornata di ieri, a Terracina, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile traevano in arresto, nella flagranza del reato di "spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti" un 46enne del luogo.

L'uomo, durante un servizio di controllo del territorio, veniva sorpreso subito dopo aver ceduto ad un 43enne, anch'esso del luogo, 4 dosi di "cocaina", dal peso complessivo di circa 2,5 grammi, recuperate nell'immediatezza. nella circostanza, quest'ultimo veniva invece denunciato in stato di libertà per i reati di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale" per avere inoltre opposto energica resistenza ai militari operanti, nel tentativo di eludere il controllo, chiudendo con violenza una porta a vetri contro uno di questi. la successiva perquisizione personale e domiciliare del 46enne tratto in arresto consentiva di rinvenire, complessivamente: 28 grammi circa di "cocaina"; un bilancino di precisione; vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro mentre l'arrestato, espletate le formalità di rito, e' stato condotto presso la propria abitazione, ove rimaneva ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni