La dinamica dell'incidente è affidata ai carabinieri di Cisterna. Gli uomini dell'Arma, hanno effettuato tutti i rilievi su strada utili per capire cosa ha portato la vettura ad uscire fuori dalla carreggiata.

Un 37enne a bordo della sua vettura è finito fuori strada, sbattendo violentemente prima contro un pino e poi è rimasto incastrato tra lo stesso albero e il canale di scolo che costeggia la statale. Immediati i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. Il personale del 115 è intervenuto sull'Appia per liberare il conducente dalla vettura, accartocciata contro il tronco dell'albero dopo l'urto. Il 37enne è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

