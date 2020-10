Docenti ed alunni di due seconde e una terza entrati in contatto con la docente risultata positiva, 40 in tutto, dovranno restare a casa fino al prossimo 25 ottobre e prima di allora saranno sottoposti agli esami del caso, mentre i locali sono stati sottoposti a sanificazione.

Seguendo il protocollo previsto, quindi, 3 classi del plesso scolastico di via San Bartolomeo che ospita le scuole medie sono state poste cautelativamente in quarantena.

La positività di una docente dell'istituto comprensivo "Pacifici Sezze-Bassiano" ha costretto la dirigente scolastica, Fiorella De Rossi, ad attivarsi con la Asl per le misure da adottare in questi casi.

