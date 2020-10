E' stata ampiamente superata la quota di tremila contagi da Coronavirus nel territorio di competenza della Asl Roma 6. In particolare, quest'oggi dall'assessorato alla Salute della Regione Lazio hanno fatto sapere che tra i Castelli Romani e il litorale compreso fra Torvajanica e Nettuno sono 59 i nuovi casi di Covid-19, un numero che fa salire a 3.040 il numero di chi ha contratto il virus dall'inizio della pandemia a oggi.

Fra i nuovi casi, nello specifico, ci sono trenta persone che risultano avere un link familiare o risultano essere un contatto di un caso già noto; in più, ci sono tre casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda i decessi (144) e le guarigioni (1.438): dunque, le persone attualmente positive al virus sono 1.458.