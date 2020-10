Ieri mattina i magistrati hanno sciolto la riserva. Angela Toti, 49 anni di Sermoneta, finita agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sugli attentati incendiari al sindaco e al vice sindaco di Sermoneta, è tornata in libertà.

Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato dal legale della donna, l'avvocato Francesco Vasaturo e a margine dell'udienza il provvedimento cautelare firmato dal giudice Giorgia Castriota è stato annullato. Ha presentato il ricorso anche lui al Riesame Giuseppe Gentile, 46 anni, commerciante e presidente della Pro loco di Sermoneta, arrestato anche lui e finito in carcere e ritenuto il mandante degli incendi e il promotore delle azioni di fuoco.

L'avvocato Luca Giudetti che assiste l'indagato ha chiesto la scarcerazione e in sub ordine una misura meno afflittiva e ha puntato nel corso della discussione sull'insussistenza delle esigenze cautelari. I giudici sono in riserva.