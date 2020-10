Così è stata scoperta una rete di pedofili social dalla Polizia postale di Venezia, in una vasta operazione chiamata "Cassandra", che ha portato nei giorni scorsi all'arresto di quattro persone in tutta Italia e alla denuncia di altre 16, tutti accusati a vario titolo di divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico.

Un'indagine che si è ramificata allargandosi a macchia d'olio insieme alle propaggini virtuali via via scoperte dalla Polizia postale, seguendo i messaggi, con foto e video di natura pedopornografica, scambiati da più persone attraverso un social network.

