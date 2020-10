«Ho contattato la polizia locale - ha fatto sapere Neocliti -, la quale riferisce di esserne a conoscenza. Ieri è intervenuta la Asl con il veterinario per effettuare esami e indagini. Molto probabilmente sono arrivate dal canale. Domani le carcasse verranno rimosse».

Non è purtroppo la prima volta che accade. E puntualmente a causare questa situazione sono i canali.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli