Sono stati gli esperti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico delle Stazioni di Larina e Collepardo a soccorrere un uomo di 37 anni rimasto bloccato sul Monte Semprevisa.

In particolare, nella giornata di ieri, un 37enne romano aveva parcheggiato la sua auto nella zona di Pian della Faggeta, a Carpineto Romano, iniziando l'escursione in solitaria sulla montagna più alta dei Lepini.

Giunto in vetta, però, si è reso conto che era tardi e, soprattutto, che non era adeguatamente equipaggiato per una discesa notturna. Di conseguenza, l'uomo ha chiesto aiuto tramite GeoResQ, l'App realizzata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS in collaborazione con il CAI - Club Alpino Italiano, che gli ha permesso di inviare la propria posizione esatta ed essere ricontattato direttamente da un operatore del Soccorso Alpino.

Ad arrivare sulla Semprevisa, in particolare sul versante pontino di Sezze e Bassiano, sono stati gli operatori del Cnsas delle Stazioni di Latina e Collepardo: costoro hanno raggiunto l'uomo e lo hanno riaccompagnato dove aveva lasciato la sua automobile.