Nelle scorse ore, il personale della Squadra Volante ha arrestato un uomo classe 1980 nato a Napoli e residente a Latina, per sequestro di persona, atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della compagna.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, un dipendente della Polizia di Stato, libero dal servizio, è intervenuto per aiutare una donna maltrattata e rinchiusa fuori, sul terrazzo di casa, per punizione dal proprio compagno.

La donna, dopo essere riuscita con l'aiuto del poliziotto residente nello stesso stabile a scavalcare il terrazzo e a giungere nell'appartamento attiguo, ha riferito al personale intervenuto che il proprio compagno, dopo averla strattonata con violenza, le aveva impedito di uscire da casa, chiudendo la porta a chiave, segregandola poi sul terrazzo e impedendole anche di rientrare all'interno dell'appartamento.

A quel punto, i poliziotti sono subito andati nei pressi dell'abitazione e hanno fermato il 40enne sulle scale del palazzo mentre stava per andare via. L'uomo è stato portato in Questura e, all'esito della denuncia sporta dalla donna, il magistrato di turno della Procura di Latina ha disposto per lui gli arresti domiciliari.

Nel frattempo, la donna è stata portata al Pronto soccorso dell'Icot di Latina, dove i medici le hanno prescritto una prognosi di cinque giorni salvo complicazioni per contusioni alla mano sinistra e all'anca sinistra, con l'immobilizzazione dell'arto ferito.