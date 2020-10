Diminuiscono del 60% le persone positive al Coronavirus e residenti ad Anzio: in 48 ore, infatti, ben 49 cittadini sono guariti, facendo scendere il numero degli attuali positivi a 31 individui.

Sono i dati comunicati attorno all'ora di pranzo dal Comune di Anzio sulla base di quanto comunicato all'ente dalla Asl Roma 6. In particolare, in soli due giorni, a fronte dei 49 guariti c'è stato soltanto un nuovo caso: di conseguenza, le persone positive ora sono 31, con otto individui ricoverati e 23 in quarantena.

«Indossate la mascherina e rispettate tutte le direttive» ha ricordato ancora una volta il sindaco Candido De Angelis.