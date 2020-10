Ladri in azione, nel corso della notte, all'interno del Centro sociale per anziani di Norma. Alcuni malviventi, infatti, si sono divertiti a distruggere quanto potevano, hanno rubato oggetti di valore e pure i generi alimentari destinati ai bisognosi, concludendo la loro scorribanda con un brindisi effettuato con gli alcolici presenti nel piccolo bar a servizio del centro e svuotando gli estintori presenti.

Scene di devastazione, dunque, nel piccolo Comune lepino, con le foto e la cronaca dell'accaduto pubblicati sulla pagina Facebook istituzionale del Comune.

"Questa notte qualcuno è entrato, distruggendo porte e finestre, nel nostro centro sociale anziani, rubando tutto quello che poteva - si legge nel post -. Oltre a rubare oggetti di valore come un televisore e un computer hanno addirittura rubato, senza nessuna compassione, gli scatoloni di riserve alimentari che la protezione civile sta raccogliendo per sostenere, insieme ai Servizi sociali del Comune, le famiglie al momento in maggiore difficoltà. Dopo aver distrutto tutto, bevuto gli alcolici presenti nel bar e rubato il possibile, si sono anche divertiti a giocare con gli estintori".

Insomma, un fatto molto grave: "Un gesto verosimilmente vigliacco che, come succede di solito, non ha testimoni - concludono dal Comune -. Necessario il ringraziamento al commissario del centro sociale anziani e ai suoi collaboratori, che con grande rammarico non hanno potuto far altro che avvisare i carabinieri e fare denuncia contro ignoti, informando immediatamente anche il sindaco che si è recato sul posto. Atti così, in una piccola comunità come la nostra, non dovrebbero accadere mai».