Ancora una volta i nuovi casi sono molti. E il "grosso" dei numeri arriva da Latina e da Cisterna.

Parliamo delle statistiche riguardanti l'emergenza Coronavirus sul territorio dell'Agro Pontino e nel resto della provincia: oggi, infatti, si registrano altri 75 casi di Covid-19, con 22 di questi che arrivano da Latina.

Un dato rilevante, dunque, che vede anche 21 contagi a Cisterna di Latina, nove ad Aprilia, sette a Terracina, sei a Gaeta. tre a Sezze e uno rispettivamente a Castelforte, Cori, Minturno, Rocca Massima, Sermoneta, Sperlonga e Spigno Saturnia.

"Si ricorda - hanno fatto sapere dalla Asl - che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni di Aprilia, Gaeta e Priverno, locali postazioni permanenti di "Drive in" per l'esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2".

A Gaeta, dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 15, gli operatori sono lungo la salita dei Cappuccini dell'ex ospedale Di Liegro; ad Aprilia, invece, sempre dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 14 la postazione è allestita all'esterno della fiera di Campoverde; a Priverno, invece, dal lunedì al sabato e dalle ore 8.30 alle 13.30 si può andare alla Casa della Salute di via Madonna delle Grazie.

Attualmente, dunque, i positivi al virus in provincia sono 1.136; i decessi restano 41, mentre i guariti sono 750. In totale, dunque, i casi dall'inizio della pandemia sono diventati 2.004.