Non solo classi isolate. I contagi da Coronavirus, infatti, portano anche al rinvio dell'inizio del servizio mensa.

Succede a Pomezia, in special modo nella scuola Primaria "Trilussa": con un avviso pubblicato oggi sul sito istituzionale dell'Istituto comprensivo, infatti, il dirigente scolastico ha reso noto che alcuni docenti sono risultati positivi al Covid-19 e, in virtù della necessità di sottoporre a tampone tutti gli altri docenti considerati come "contatti stretti" e l'impossibilità di sostituire, in tempi brevissimi, tutto il personale in isolamento, ha deciso di inviare fino a nuova comunicazione l'inizio della mensa per le elementari.

"L'orario scolastico, fino al prossimo avviso - si legge nella comunicazione -, rimane quello provvisorio, con le entrate e uscite regolate per singola classe".