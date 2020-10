Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, poco prima delle 17, a Latina, all'altezza dell'incrocio tra via Litoranea e il Fogliano.

Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, una Nissan Micra con a bordo padre e figlia, rispettivamente di 73 e 45 anni, entrambi di Latina, è finita contro l'impianto semaforico all'altezza dell'intersezione dove da una parte si va verso Borgo Grappa e dall'altra, percorrendo via Litoranea, si va verso via del Mare. Le due persone fortunatamente non hanno riportato gravi ferite e sono state trasportate al Santa Maria Goretti, quando sono arrivati i soccorritori erano coscienti.

Oltre al personale del 118 sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre la polizia locale sta ricostruendo la dinamica: l'ipotesi più accreditata è che l'incidente sia stato provocato da un'auto pirata, la conducente della Micra ha riferito che per evitarla è finita contro il semaforo.