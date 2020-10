In Italia si registra ancora una crescita di casi di Coronavirus. In particolare, dopo i 10.925 positivi di ieri, oggi il ministero della Salute ne ha ufficializzati altri 11.705, ossia 780 in più rispetto all'incremento di sabato. Il dato arriva a fronte di 146.541 tamponi eseguiti in 24 ore.

Si tratta di un incremento notevole, che porta il totale delle persone contagiate dall'inizio della pandemia a quota 414.241.

Di questa cifra, come ormai noto, fanno parte anche le persone attualmente positive: a oggi sono 126.237, ossia 9.302 in più rispetto a ieri: tra loro ci sono 7.131 (+514) persone in ospedale con ricoveri ordinari, 750 (+45) in Terapia intensiva e tutte le altre in quarantena.

Sul fronte dei guariti, invece, si è toccata quota 251.461 negativizzati: se ne registrano altri 2.334.