A confermarlo è il Comune di Aprilia, che questo pomeriggio ha predisposto un intervento di sanificazione nel plesso principale in via Marco Aurelio dopo aver ricevuto comunicazione dalla dirigenza scolastica.

L'ultimo in ordine di tempo riguarda la scuola Gramsci, dove una classe è stata messa in isolamento dopo che è un alunno è risultato positivo al Covid-19.

