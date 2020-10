C'è una persona è indagata a piede libero a seguito dell'infortunio sul lavoro avvenuto in una azienda di Latina, a Tor Tre Ponti, dove un falegname era rimasto ferito ad una mano. L'uomo a quanto pare mentre stava eseguendo dei lavori ad alcune tavole si è tagliato. Dal Santa Maria Goretti di Latina, in un secondo momento l'operaio era stato portato in un centro specializzato. Le indagini condotte dalla polizia, insieme al personale della Asl, hanno permesso di accertare alcune irregolarità sotto il profilo della sicurezza e in merito alle misure di prevenzione da adottare sui luoghi di lavoro. A seguito delle ispezioni infatti è emerso che il documento di valutazione dei rischi non era adeguato e poi le indicazioni che sono arrivate dagli ispettori della Asl sono state quelle di adeguare a criteri di sicurezza sia l'impiantistica che le macchine. I reati ipotizzati sono quelli di lesioni colpose e poi vengono contestate anche le violazioni in materia di sicurezza. L'incidente sul lavoro è avvenuto lo scorso 10 ottobre. Le indagini intanto vanno avanti e sull'inchiesta viene mantenuto uno stretto riserbo.