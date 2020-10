In seguito alla recrudescenza del coronavirus in provincia di Latina, in seguito ad accordi presi tra l'Amministrazione Comunale di Cori e la Asl di Latina domani presso Piazza della Stazione a Giulianello verrà predisposto un presidio Drive-in dei tamponi, dove alunni e personale scolastico posti in quarantena effettueranno il tampone. Ogni famiglia interessata dovrà procedere alla prenotazione del tampone sul sito della Asl. Le modalità della prenotazione verranno comunicate alle famiglie direttamente dalla scuola. Attualmente nel solo Comune di Cori ci sono 33 casi di positivi al covid-19. Saranno effettuati almeno 150 tamponi al giorno e potrebbe servire anche le scuole del comune di Cisterna.