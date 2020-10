Un 17enne di Latina è rimasto ferito in maniera seria a causa di un incidente stradale che lo ha visto coinvolto nel primo pomeriggio di oggi nel centro città. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta con tre pattuglie per i rilievi e soprattutto per gestire la viabilità, il minorenne in sella alla propria moto Aprilia 125 percorreva viale Cesare Augusto in direzione dei giardinetti quando un suv, Jeep Renegade gli ha tagliato la strada sbucando da via Tasso per imboccare via Leonardo Da Vinci.

Il motociclo ha impattato contro il veicolo all'altezza della ruota posteriore sinistra e il giovane è finito contro la fiancata prima di cadere a terra. Per soccorrere il minorenne è stato necessario l'intervento di un'ambulanza del servizio 118 che lo ha poi trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso del vicino ospedale Santa Maria Goretti. Illeso invece l'automobilista, un uomo di 69 anni. Durante le prime fasi dei soccorsi e dei rilievi, fin quando non è stato alterato il senso di marcia, quel tratto di viale Cesare Augusto è rimasto chiuso al traffico, con pesanti ripercussioni soprattutto per i mezzi pubblici.