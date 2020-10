Non sono mancate proteste degli stessi operatori che hanno raggiunto il Goretti da diverse città della provincia.

Una fila che è partita con tre mezzi già intorno alle 8 e che adesso ha superato i dieci veicoli. Gli operatori sanitari, loro malgrado, non possono fare altro che attendere che vengano liberate delle stanze - forse si ricaveranno 16 posti nel sotterraneo - al pronto soccorso dove sono già allettati 26 pazienti Covid.

