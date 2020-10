Quarantanove nuovi casi e un decesso. Sono questi gli aggiornamenti rispetto alle statistiche dell'emergenza Coronavirus che arrivano dalla Asl Roma 6 in merito al territorio compreso fra i Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale d'Italia.

In particolare, fra i 49 contagi delle ultime 24 ore ci sono 31 persone che hanno un link familiare oppure sono dei contatti di un caso già noto. Per tutti gli altri, invece, è in corso l'indagine epidemiologica.

Il decesso, invece, riguarda una persona di 91 anni che aveva patologie pregresse.

Dunque, con l'incremento di oggi, i contagi totali dall'inizio della pandemia a oggi sono diventati 3.132; di questa cifra fanno parte i 145 decessi, le 1.614 guarigioni e i 1.373 individui attualmente positivi al Covid-19.