Un netto calo dei tamponi effettuati (98.862 contro i 146.541 del giorno precedente) ha portato a un calo di quasi duemila nuovi casi di Coronavirus rispetto a ieri.

Sono questi i dati che balzano agli occhi guardando le statistiche relative all'emergenza Coronavirus in Italia. In particolare, oggi si contano 9.338 nuovi casi di Covid-19, mentre domenica ne erano stati rilevati 11.705. Un dato che porta a 423.578 il numero totale dei contagi dall'inizio della pandemia a oggi.

In questo dato generale sono ricomprese le 134.033 persone attualmente positive: fra loro ce ne sono 125.530 in isolamento domiciliare, 7.676 ricoverate con sintomi (+500 circa) e 797 in Terapia intensiva (47 in più di ieri).

Sul fronte dei decessi, invece, si registra un incremento di 73 persone morte "con" il Covid-19: il totale delle vittime della pandemia, dunque, sale a 36.616.

Infine, uno sguardo ai guariti: se ne registrano altri 1.498, per un totale di 252.959 negativizzati.