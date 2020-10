Continuano a salire i casi di positività al Coronavirus ad Aprilia. Nella giornata di oggi l'Asl di Latina ha comunicato 21 nuovi contagi sugli 81 in ambito provinciale, positività che riguardano diversi nuclei familiari e che interessano anche il mondo della scuola.

In queste ore infatti altre tre classi sono stati messe in isolamento per i contagi: due alla scuola media Menotti Garibaldi e una alla scuola primaria "Copernico" di Casalazzara.

Per questo è stata allertata l'amministrazione comunale, che ha disposto gli interventi di sanificazione nelle due scuole.