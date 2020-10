I casi registrati nell'ultimo periodo sono stati diversi e in aumento. E alla fine hanno spinto i magistrati dell'udienza monocratica del Tribunale a scrivere e inviare degli esposti all'autorità giudiziaria.

Alcuni avvocati del Foro di Latina che difendono d'ufficio gli imputati, non si sono presentati in aula quando era prevista l'udienza e così il giudice - una volta che ha preso atto dell'assenza - ha scritto una nota che potrebbe avere anche delle ripercussioni sotto il profilo deontologico. E' successo ultimamente in almeno quattro circostanze e proprio per questo motivo il commissario dell'Ordine degli Avvocati Giacomo Mignano, ha inviato una nota agli iscritti dove li informa che sono arrivate numerose segnalazioni da parte dell'autorità giudiziaria per la mancata presenza davanti alle udienze penali dei difensori d'ufficio che non hanno presentato alcuna giustificazione.

Nella nota il commissario degli avvocati sottolinea che tutto questo rappresenta un illecito deontologico e impone al consiglio anche di inviare gli atti al Consiglio di disciplina. Gli episodi si sono concentrati in particolare in questi ultimi giorni con un aumento che non è passato inosservato.

L'appello del commissario è rivolto a tutti gli iscritti. «Si invitano ad assicurare la propria presenza in aula nei procedimenti penali cui risultano essere stati nominati o, in caso di assenza - continua la nota - per concomitante impegno professionale o impedimento, di inviare una istanza giustificativa e incaricare un collega per la sostituzione in udienza»