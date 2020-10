A distanza di qualche anno Vittorio Brumotti è tornato a Latina, ma questa volta non per intrattenere i fan con le evoluzioni in sella alla bicicletta: la sua è stata un'incursione da inviato di Striscia la Notizia a caccia di spacciatori e lo ha fatto con un blitz, scontato, nel quartiere popolare di fondazione "Nicolosi", una piazza di spaccio a cielo aperto che da anni resiste ai blitz delle forze di polizia.

Come sia andata la sua missione nel capoluogo pontino non è chiaro, visto che il servizio registrato domenica non è andato ancora in onda, ma di certo ha potuto sorprendere all'opera i pusher nordafricani che controllano la vendita di droga in quella zona della città. Basti pensare che, durante le registrazioni, è intervenuto personale della Questura che ha proceduto alla denuncia a piede libero di tre cittadini stranieri, tutti magrebini residenti a Latina da molti anni. Il blitz di Brumotti era stato monitorato infatti dai poliziotti di Squadra Volante e Squadra Mobile.

Del resto la realtà del rione Nicolosi è ben nota agli investigatori che non di rado si sono ritrovati a denunciare o arrestare i pusher attivi tra i cortili e le palazzine gialle di via Corridoni e dintorni. In alcuni periodi le operazioni della Polizia erano quasi quotidiane, anche attraverso servizi di controllo straordinari. A volte è sufficiente il passaggio di una volante per innescare i servizi antidroga: puntualmente gli spacciatori scappano alla sola vista degli uomini in divisa, che puntualmente li inseguono e bloccano, trovandoli in possesso delle dosi pronte allo spaccio, soprattutto hascisc.