Il Comune di Roccasecca dei Volsci non è più Covid free. Lo ha annunciato il sindaco Barbara Petroni, che con una nota informa di un caso di positività al Coronavirus, anticipando il bollettino della Asl.

"Si tratta di un link epidemiologico già individuato. La persona contagiata si trova in isolamento da diversi giorni, fortunatamente sta bene, ed è la cosa che ci preme maggiormente. Invito la cittadinanza a stare tranquilla, a continuare a seguire tutte le regole necessarie per evitare il diffondersi del virus. Mi auguro che il nostro Paese dia una prova di maturità e di serietà , spero che non avvenga ciò che è accaduto in altri paesi con la caccia al positivo e che non si creino inutili quanto pericolosi allarmismi".

"La Asl è in contatto con me e con la famiglia e sarò io a fornire tutte le comunicazioni relative all'evolversi della situazione. Al momento, tranne il solo nucleo familiare convivente, nessun altro nucleo è posto in quarantena. La situazione epidemiologica Provinciale , come abbiamo visto, è in ascesa , pertanto tutti dobbiamo impegnarci al massimo evitando assembramenti ed indossando le protezioni necessarie. Al nostro contagiato gli auguri di pronta guarigione".