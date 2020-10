Nella tarda serata di domenica, a Sabaudia, i carabinieri della locale Stazione, nel corso di servizio di controllo del territorio denunciavano a piede libero un cittadino indiano 36 enne.

L'uomo, alla guida della propria autovettura, mentre percorreva una strada di quel centro, per cause in corso di accertamento, aveva perso il controllo del mezzo impattando contro altra autovettura parcheggiata in zona. Nell'immediatezza dei fatti il conducente dell'auto si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti etilometrici, pertanto l'autovettura veniva sottoposta a fermo amministrativo e la patente di guida ritirata.