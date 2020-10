Nel corso della mattinata di ieri, a San Felice Circeo, i carabinieri del luogo, in esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Latina, traevano in arresto per il reato di rapina aggravata, un cittadino marocchino 27 enne, senza fissa dimora.

Il giovane è stato associato presso la casa circondariale di Latina.