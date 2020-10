Trentuno nuovi casi e ventuno guariti. Sono questi i dati che arrivano da Pomezia, dove in una settimana sono cresciuti sia i positivi che i guariti.

I dati sono stati diffusi dal Comune: in particolare, da piazza Indipendenza hanno fatto sapere che sono diventati 144 i cittadini guariti, con 58 persone che risultano attualmente positive al Covid-19. Fra questi ultimi, tra sono ricoverati in ospedale e gli altri 55 sono in quarantena. Infine, ci sono 24 persone in isolamento preventivo e non positive.

"Sul fronte delle scuole - hanno concluso dal Comune -, nell'ultima settimana due classi della scuola Primaria 'Trilussa' sono state messe in isolamento".